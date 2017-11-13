Суддю Городовенка обрано до складу КСУ за квотою з’їзду суддів України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Голову апеляційного суду Запорізької області Віктора Городовенка обрано до складу Конституційного суду України за квотою з’їзду суддів, який відбувся сьогодні в Києві, передає кореспондент УНН.
За обрання Городовенка суддею КСУ проголосувало 186 делегатів Чотирнадцятого позачергорого з’їзду суддів України.
"За результатами голосування призначиний на посаду судді Констатуційного суду України оголошується Городовенко Віктор Валентинович", - зазначається у рішенні з'їзду суддів.
Голоса за інших кандидатів на посаду суддів КСУ розподілились наступним чином: за суддю Андрія Леонтовича проголосувало дві особи, за Романа Савуляка - три, за Валентина Крижановського- шість осіб, за Василя Гуменюка – 38, за Сергія Чумака - 45.
Всього у голосуванні взяли участь 283 делегата з’їзду суддів, із 287. Три бюлетені з тих, які брали участь у голосуванні визнанно недійсними.
Нагадаємо, Рада суддів поки рекомендувала шістьох кандидатів на посаду судді КСУ.
Як повідомляв УНН, вибори голови КСУ на спеціальному пленарному засіданні суду 2 листопада не відбулися.