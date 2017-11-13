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Суддю Городовенка обрано до складу КСУ за квотою з’їзду суддів України

Суддю Городовенка обрано до складу КСУ за квотою з’їзду суддів України

Київ • УНН

 • 9238 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Голову апеляційного суду Запорізької області Віктора Городовенка обрано до складу Конституційного суду України за квотою з’їзду суддів, який відбувся сьогодні в Києві, передає кореспондент УНН.

За обрання Городовенка суддею КСУ проголосувало 186 делегатів Чотирнадцятого позачергорого з’їзду суддів України.

"За результатами голосування призначиний на посаду судді Констатуційного суду України оголошується Городовенко Віктор Валентинович", - зазначається у рішенні з'їзду суддів.

Голоса за інших кандидатів на посаду суддів КСУ розподілились наступним чином: за суддю Андрія Леонтовича проголосувало дві особи, за Романа Савуляка - три, за Валентина Крижановського- шість осіб, за Василя Гуменюка – 38, за Сергія Чумака - 45.

Всього у голосуванні взяли участь 283 делегата з’їзду суддів, із 287. Три бюлетені з тих, які брали участь у голосуванні визнанно недійсними.

Нагадаємо, Рада суддів поки рекомендувала шістьох кандидатів на посаду судді КСУ.

Як повідомляв УНН, вибори голови КСУ на спеціальному пленарному засіданні суду 2 листопада не відбулися.

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