Судья Городовенко избран в состав КСУ по квоте съезда судей Украины

За избрание Городовенко судьей КСУ проголосовали 186 делегатов Четырнадцатого позачоргорвого съезда судей Украины.

"По результатам голосуання призначиний на должность судьи Констатуцийного суда Украины объявляется Городовенко Виктор Валентинович", - отмечается в решении съезда судей.

Голоса за других кандидатов на должность судей КСУ распределились следующим образом: за судью Андрея Леонтовича проголосовало два человека, за Романа Савуляк - три, за Валентина Крижановського- шесть человек, за Василия Гуменюка - 38, за Сергея Чумака - 45.

Всего в голосовании приняли участие 283 делегата съезда судей, с 287. Три бюллетеня из тех, которые принимали участие в голосовании признании недействительными.

Напомним, Совет судей пока рекомендовала шестерых кандидатов на должность судьи КСУ.

Как сообщал УНН, выборы председателя КСУ на специальном пленарном заседании суда 2 ноября не состоялись.