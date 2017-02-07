Суддя з Росії загинув через сходження лавини під час Універсіади в Казахстані
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Російський суддя у дисципліні “сноуборд скі крос” загинув внаслідок сходження лавини під час Універсіади в Казахстані. Про це повідомляє NUR.KZ, передає УНН.
До рятувальників гірськолижного курорту “Шимбулак” звернувся громадянин Росії Стартак Алемасов і повідомив, що на західному схилі зійшла лавина і під снігом залишилась людина.
Рятувальники, які прибули на місце події, дістали з-під снігу тіло чоловіка — росіянина Олексія Бєлослудцева. Загиблий був технічним суддею у дисципліні “сноуборд скі крос”, який прибув у складі делегації зі фрістайлу з Красноярську.
Повідомляється, що загиблий катався на схилах за межами спортивних трас Універсіади. Зі слів його товариша, вони навмисне обирали для фрірайду схили із снігом, який ніхто не чіпав, розуміючи, що це заборонені місця для катання.
Як повідомляв УНН, за останні три дні через сходження лавин в Афганістані загинуло майже 100 людей.