Судья из России погиб при сходе лавины во время Универсиады в Казахстане

К спасателям горнолыжного курорта "Шымбулак" обратился гражданин России Стартак Алемасова и сообщил, что на западном склоне сошла лавина и под снегом остался человек.

Прибывшие на место происшествия, достали из-под снега тело мужчины - россиянина Алексея Белослудцева. Погибший был техническим судьей в дисциплине "сноуборд ски кросс", который прибыл в составе делегации с фристайла из Красноярска.

Сообщается, что погибший катался на склонах за пределами спортивных трасс Универсиады. По словам его друга, они нарочно выбирали для фрирайда склоны со снегом, который никто не трогал, понимая, что это запрещенные места для катания.

Как сообщал УНН, за последние три дня из-за схода лавин в Афганистане погибли почти 100 человек.