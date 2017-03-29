Суддя, яка обрала арешт екс-голові банку “Михайлівський”, рекомендована до звільнення
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя рекомендувала звільнити суддю Дніпровського райсуду міста Києва Нелю Ластівку, яка обрала арешт екс-голові банку “Михайлівський” Ігорю Дорошенку, передає УНН з посиланням на Судово-юридичну газету.
Причиною рекомендації до звільнення стало прийняття Н.Ластівкою невмотивованого належним чином рішення. Зокрема, її запідозрили в прийнятті невмотивованого рішення проти учасника Революції гідності.
Нагадаємо, за словами експертів, рішення Н.Ластівки щодо зміни екс-голові банку “Михайлівський” міри запобіжного заходу з домашнього арешту на арешт з можливістю внесення застави у сумі 160 млн грн – так само називають невмотивованим. Зокрема, зазначається, що суддя обрала І.Дорошенко завідомо непомірну суму застави.
Як раніше повідомляла УНН, дружина так і не зібрала грошей, заявивши, що в разі продажу всього майна, вони могли б покрити лише 2% від зазначеної суми.
Як стверджують юристи, обрання судами необґрунтованою і непосильної суми застави є порушенням законодавства і нівелює цей інститут.