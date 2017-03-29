Судью, избравшую арест экс-главе банка "Михайловский", рекомендовали уволить

Причиной рекомендации к увольнению стало принятие Н.Ластивкой немотивированного должным образом решения. В частности, ее заподозрили в принятии немотивированного решения против участника Революции достоинства.

Напомним, по словам экспертов, решение Н.Ластивки по изменению экс-главе банка "Михайловский" меры пресечения с домашнего ареста на арест с возможностью внесения залога в сумме 160 млн грн так же называют немотивированным. В частности, отмечается, что судья выбрала И.Дорошенко заведомо непомерную сумму залога.

Как ранее сообщала УНН, жена так и не собрала денег, заявив, что в случае продажи всего имущества, они могли бы покрыть лишь 2% от указанной суммы.

Как утверждают юристы, избрание судами необоснованной и непосильной суммы залога является нарушением законодательства и нивелирует этот институт.