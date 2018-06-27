Суддя США наказала возз'єднати розлучені через міграційне законодавство сім'ї

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Федеральний суддя США Дана Сабрау у вівторок постановила, що імміграційні службовці США більше не можуть розділяти батьків-іммігрантів та дітей, які нелегально перетинають кордон з Мексики, а також наказала возз’єднати родини, що були розділені раніше, передає УНН з посиланням на Reuters.

Понад 2300 дітей-мігрантів були розділені з батьками після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала політику “нульової толерантності” на початку травня, намагаючись переслідувати всіх дорослих, які незаконно перетинають кордон, зокрема тих, хто подорожує з дітьми.

“Факти, викладені в суді, відображають реакцію управління на вирішення хаотичних обставин власного уряду. Вони заперечують розмірене та впорядковане управління, яке є центральним елементом концепції належного процесу, закріпленого в нашій Конституції”, — заявила суддя.

Сабрау наказала уряду возз’єднати батьків з дітьми, молодшими за 5 років протягом 14 днів з моменту оголошення постанови, дітей від 5 років і старших — протягом 30 днів.

Як повідомляв УНН, раніше президент США Дональд Трамп дав доручення Мін’юсту домогтися зміни судового припису одного з окружних судів штату Каліфорнія таким чином, щоб він дозволяв сім’ям, які було затримано за незаконний перетин американського кордону, разом перебувати в місцях попереднього ув’язнення до розгляду судом їх справи.

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