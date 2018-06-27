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Судья США приказала воссоединить разлученные из-за миграционного законодательства семьи

Судья США приказала воссоединить разлученные из-за миграционного законодательства семьи

Киев  •  УНН

 • 9540 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Федеральная судья США Дана Сабрау во вторник постановила, что иммиграционные служащие США больше не могут разделять родителей-иммигрантов и детей, которые нелегально пересекают границу из Мексики, а также приказала воссоединить семьи, которые были разделены ранее, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Более 2300 детей-мигрантов были разлучены с родителями после того, как администрация президента США Дональда Трампа начала политику “нулевой толерантности” в начале мая, пытаясь преследовать всех взрослых, которые незаконно пересекают границу, в частности тех, кто путешествует с детьми.

“Факты, изложенные в суде, отражают реакцию управления на решение хаотических обстоятельств собственного правительства. Они отрицают размеренное и упорядоченное управление, которое является центральным элементом концепции надлежащего процесса, закрепленного в нашей Конституции”, - заявила судья.

Сабрау приказала правительства воссоединить родителей с детьми, меньше 5 лет, в течение 14 дней с момента оглашения постановления, детей от 5 лет и старше — в течение 30 дней.

Как сообщал УНН, ранее президент США Дональд Трамп дал поручение Минюсту добиться изменения судебного предписания одного из окружных судов штата Калифорния таким образом, чтобы он позволял семьям, которые были задержаны за незаконное пересечение американской границы, вместе находиться в местах предварительного заключения до рассмотрения судом их дела.

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