Суддя, що мав розглядати справу В.Януковича, написав заяву про звільнення ще до вручення підозри екс-президенту – ГПУ

“Заява за власним бажанням. Це було у 2016 році... Мені відомо, що він подав заяву на звільнення, зокрема, вихід на пенсію ще до того, як повідомлення про підозру було В.Януковичу вручено,”- сказав Р.Кравченко.

При цьому він зазначив, що Д.Камбулов писав заяву двічі.

Спочатку, за словами прокурора, він виявив бажання вийти на пенсію, однак в суді слухалася справа Торнадо.

“Мені відомо, що під час розгляду справи по “Торнадо” (рота патрульної служби міліції особливого призначення — ред.) він написав заяву про звільнення.... Але він виявив бажання дослухати справу “Торнадо” до кінця і подав лист, щоб зупинили виконання його заяви про звільнення до того часу, коли він скаже,” — уточнив Р.Кравченко.

Разом з тим, військовий прокурор охарактеризував суддю як професійну, відповідальну і принципову людину.

Як повідомляв УНН, 25 квітня, Вища рада правосуддя звільнила у зв’язку з поданням заяви про відставку суддю Оболонського районного суду Києва Дмитра Камбулова.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва призначив на 4 травня 10 годину підготовче засідання з розгляду справи про держзраду В.Януковича.

14 березня Генпрокуратура передала справу про держзраду В.Януковича до Печерського районного суду. Згодом кримінальне провадження про держзраду В.Януковича передали до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.

Апеляційний суд Києва 28 березня визначив, що кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича розглядатиме Оболонський районний суд Києва.

28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.