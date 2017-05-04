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Судья, который должен был рассматривать дело В.Януковича, написал заявление до вручения подозрения экс-президенту - ГПУ

Киев • УНН

 • 12414 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Судья Оболонского районного суда Киева Дмитрий Камбулов, который должен был рассматривать дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича в составе коллегии написал заявление на увольнение еще до вручения подозрения бывшему главе государства. Об этом в интервью УНН рассказал прокурор отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравчeнко.

Судья, который должен был рассматривать дело В.Януковича, написал заявление до вручения подозрения экс-президенту - ГПУ

"Заявление по собственному желанию. Это было в 2016 году ... Мне известно, что он подал заявление на увольнение, в частности, выход на пенсию еще до того, как сообщение о подозрении было В.Януковичу вручили ", - сказал Р.Кравченко.

При этом он отметил, что Д.Камбулов писал заявление дважды.

Сначала, по словам прокурора, он изъявил желание выйти на пенсию, однако в суде слушалось дело Торнадо.

"Мне известно, что при рассмотрении дела по" Торнадо "(рота патрульной службы милиции особого назначения - ред.) Он написал заявление об увольнении .... Но он изъявил желание дослушать дело" Торнадо "до конца и подал письмо, чтобы остановили выполнения его заявления об увольнении до тех пор, когда он скажет ", - уточнил Р.Кравченко.

Вместе с тем, военный прокурор охарактеризовал судью как профессиональную, ответственную и принципиального человека.

Как сообщал УНН, 25 апреля, Высший совет правосудия освободила в связи с подачей заявления об отставке судью Оболонского районного суда Киева Дмитрия Камбулова.

Напомним, Оболонский районный суд Киева назначил на 4 мая 10:00 подготовительное заседание по рассмотрению дела о госизмене В.Януковича.

14 марта Генпрокуратура передала дело о госизмене В.Януковича в Печерский районный суд. Впоследствии уголовное производство о госизмене Януковича передали в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.

Апелляционный суд Киева 28 марта определил, что уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича рассматривать Оболонский районный суд Киева.

28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны . То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК.

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