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Судді відмовили фігуранту справи 2 травня у зміні запобіжного заходу

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 17 березня. УНН. В Одесі триває судове засідання у справі 2 травня. Після кількох зірваних засідань, сьогодні колегія судів продовжила розгляд справи. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Обвинувачений Максим Сакауов, який перебуває за ґратами, подав клопотання про зміну запобіжного заходу на домашній арешт. Колегія суддів відмовила у задоволенні клопотання.

Прокуратура продовжила зачитувати обвинувальний акт відносно ще 16 фігурантів справи. Зазначимо, що на минулому тижні було затримано ще одного фігуранта справи 2 травня,який 3 роки переховувався від слідства, передає кореспондент УНН.

Наразі вже 3-ій рік у Малиновському районному суді Одеси розглядають кримінальні провадження відносно 20 учасників масових заворушень у центрі Одеси у 2014 році, досі на стадії досудового розслідування пожежа у Будинку профспілок, де загинули більше 40 осіб та 200 отримали травми різного ступеня важкості.

Нагадаємо, 17 березня в Малиновському районному суді Одеси продовжився розгляд справи подій 2 травня.

Українські Національні Новини

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