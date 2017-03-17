Судьи отказали фигуранту дела 2 мая в изменении меры пресечения
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 17 марта. УНН. В Одессе продолжается судебное заседание по делу 2 мая. После нескольких сорванных заседаний, сегодня коллегия судов продолжила рассмотрение дела. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Обвиняемый Максим Сакауов, который находится за решеткой, подал ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест. Коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства.
Прокуратура продолжила зачитывать обвинительное заключение в отношении еще 16 фигурантов дела. Отметим, что на прошлой неделе был задержан еще один фигурант дела 2 мая, который 3 года скрывался от следствия, передает корреспондент УНН.
Уже 3-й год в Малиновском районном суде Одессы рассматривают уголовные производства относительно 20 участников массовых беспорядков в центре Одессы в 2014 году, до сих пор на стадии досудебного расследования пожар в Доме профсоюзов, где погибли более 40 человек и 200 получили травмы различной степени тяжести.
Напомним, 17 марта в Малиновском районном суде Одессы продолжилось рассмотрение дела по событиям 2 мая.