Судьи отказали фигуранту дела 2 мая в изменении меры пресечения

Обвиняемый Максим Сакауов, который находится за решеткой, подал ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест. Коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства.

Прокуратура продолжила зачитывать обвинительное заключение в отношении еще 16 фигурантов дела. Отметим, что на прошлой неделе был задержан еще один фигурант дела 2 мая, который 3 года скрывался от следствия, передает корреспондент УНН.

Уже 3-й год в Малиновском районном суде Одессы рассматривают уголовные производства относительно 20 участников массовых беспорядков в центре Одессы в 2014 году, до сих пор на стадии досудебного расследования пожар в Доме профсоюзов, где погибли более 40 человек и 200 получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, 17 марта в Малиновском районном суде Одессы продолжилось рассмотрение дела по событиям 2 мая.