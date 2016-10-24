Судді ВГСУ А.Ємельянову не змогли обрати міру запобіжного заходу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Печерський суд Києва, у зв’язку з неявкою на судове засідання судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова, який підозрюється у незаконному втручанні у систему розподілу справ, переніс засідання на 27 жовтня. Про це повідомила слідча суддя Світлана Шапутько, передає кореспондент УНН.
"Заслухавши обидві сторони слідчий суддя у зв’язку з неявкою підозрюваного щодо якого в матеріалах клопотання відсутні дані щодо належного повідомлення про дату, місце і час проведення судового засідання, оскільки телефонний зв'язок був відсутній і продовжує бути відсутній…. дата і час наступного судового засідання буде 27 жовтня о 12 годині. А.Ємельянова буде повідомлено за службовою адресою", - сказала суддя С.Шапутько.
Нагадаємо, за даними адвоката В.Тітича, в той час, коли Вищий господарський суд очолювали В.Татьков та А.Ємельянов, в автоматичну систему розподілу справ було здійснено 1,5 тис. незаконних втручань. Тільки за мінімальними підрахунками таких неправосудних рішень було винесено на суму до 50 млрд доларів США.
Факти втручання в автоматичну систему ВГСУ підтвердили й у Генеральній прокуратурі України.
Як повідомляв УНН, ГПУ повідомила про підозру суддям ВГСУ А.Ємельянову та В.Татькову.