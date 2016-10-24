Судье ВХСУ А.Емельянову не смогли избрать меру пресечения

"Заслушав обе стороны следственный судья в связи с неявкой подозреваемого по которому в материалах ходатайства отсутствуют данные относительно надлежащего уведомления о дате, месте и времени проведения судебного заседания, поскольку телефонная связь отсутствовала и продолжает отсутствовать .... Дата и время следующего судебного заседания будет 27 октября в 12:00. А.Емельянову будет сообщено по служебному адресу", - сказала судья С.Шапутько.

Напомним, по данным адвоката В.Титича, в то время, когда Высший хозяйственный суд возглавляли В.Татьков и А.Емельянов, в автоматическую систему распределения дел было осуществлено 1,5 тыс. незаконных вмешательств. Только по минимальным подсчетам таких неправосудных решений было вынесено на сумму до 50 млрд долларов США.

Факты вмешательства в автоматическую систему ВХСУ подтвердили и в Генеральной прокуратуре Украины.

Как сообщал УНН, ГПУ сообщила о подозрении судьям ВХСУ А.Емельянову и В.Татькову.