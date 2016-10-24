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15 марта, 19:03 • 116584 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170987 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140781 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133041 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114315 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106356 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102091 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Судье ВХСУ А.Емельянову не смогли избрать меру пресечения

Судье ВХСУ А.Емельянову не смогли избрать меру пресечения

Киев • УНН

 • 8803 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Печерский суд Киева, в связи с неявкой на судебное заседание судьи Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова, который подозревается в незаконном вмешательстве в систему распределения дел, перенес заседание на 27 октября. Об этом сообщила следственная судья Светлана Шапутько, передает корреспондент УНН.

"Заслушав обе стороны следственный судья в связи с неявкой подозреваемого по которому в материалах ходатайства отсутствуют данные относительно надлежащего уведомления о дате, месте и времени проведения судебного заседания, поскольку телефонная связь отсутствовала и продолжает отсутствовать .... Дата и время следующего судебного заседания будет 27 октября в 12:00. А.Емельянову будет сообщено по служебному адресу", - сказала судья С.Шапутько.

Напомним, по данным адвоката В.Титича, в то время, когда Высший хозяйственный суд возглавляли В.Татьков и А.Емельянов, в автоматическую систему распределения дел было осуществлено 1,5 тыс. незаконных вмешательств. Только по минимальным подсчетам таких неправосудных решений было вынесено на сумму до 50 млрд долларов США.

Факты вмешательства в автоматическую систему ВХСУ подтвердили и в Генеральной прокуратуре Украины.

Как сообщал УНН, ГПУ сообщила о подозрении судьям ВХСУ А.Емельянову и В.Татькову.

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