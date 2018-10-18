Судді оскаржують ліквідацію Верховного суду України

"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Верховного Суду України до державного реєстратора щодо перебування ВСУ у процесі припинення", - йдеться у повідомленні.



Як зазначили у прес-центрі, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати рішення державного реєстратора КП "Центр державної реєстрації" про перебування Верховного Суду України з 21 червня 2018 року у процесі припинення. Також позивач просить суд витребувати у відповідача відповідне рішення держреєстратора.



"Наразі судом розглядається питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом", - зазначили у прес-центрі.



Нагадаємо, 23 червня на веб-порталі щотижневого юридичного видання “Судово-юридична газета” з’явилася інформація про те, що з 21 червня стартувала процедура ліквідації Верховного суду України, про що свідчать дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.