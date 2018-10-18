Судьи оспаривают ликвидацию Верховного суда Украины

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Верховного Суда Украины к государственному регистратору относительно пребывания ВСУ в процессе прекращения", - говорится в сообщении.



Как отметили в пресс-центре, истец просит суд признать противоправным и отменить решение государственного регистратора КП "Центр государственной регистрации" о пребывании Верховного Суда Украины по 21 июня 2018 года в процессе прекращения. Также истец просит суд истребовать у ответчика соответствующее решение госрегистратора.



"Сейчас судом рассматривается вопрос об открытии производства по данному административному иску", - отметили в пресс-центре.



Напомним, 23 июня на веб-портале еженедельного юридического издания "Судебно-юридическая газета" появилась информация о том, что с 21 июня стартовала процедура ликвидации Верховного суда Украины, о чем свидетельствуют данные из Единого государственного реестра юридических лиц.