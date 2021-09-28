Суддею ЄСПЛ від Росії обрали Михайла Лобова. Українська делегація у виборах участі не брала
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Суддею Європейського суду з прав людини від Російської Федерація обрали Михайла Лобова. Про це у своєму Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
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Зокрема, Гончаренко зазначив, що українська делегація участі у виборах судді від РФ не брала.
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27 вересня, у Страсбурзі в очно-дистанційній формі стартувала осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.
У середині місяця стало відомо, що на сесію Парламентської асамблеї Ради Європи надійшов запит на проведення дебатів щодо політичного переслідування корінних народів у тимчасово окупованому Криму з боку Росії.
Раніше член української делегації в ПАРЄ, депутат ВР Рустем Умеров повідомляв, що Україна подала запит на проведення дебатів на тему “Політичні переслідування корінних народів в Криму Російською Федерацією”. Цей запит був відправлений після нової хвилі обшуків, затримань і арештів кримських татар на півострові.