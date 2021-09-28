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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 108154 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 107112 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Судьей ЕСПЧ от России избрали Михаила Лобова. Украинская делегация в выборах не участвовала

Судьей ЕСПЧ от России избрали Михаила Лобова. Украинская делегация в выборах не участвовала

Киев  •  УНН

 • 15996 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Судьей Европейского суда по правам человека от Российской Федерация избрали Михаила Лобова. Об этом в своем Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

В частности, Гончаренко отметил, что украинская делегация участия в выборах судьи от РФ не брала.

Дополнение

27 сентября, в Страсбурге в очно-дистанционном форме стартовала осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В середине месяца стало известно, что на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы поступил запрос на проведение дебатов относительно политического преследования коренных народов во временно оккупированном Крыму со стороны России.

Ранее член украинской делегации в ПАСЕ, депутат ВР Рустем Умеров сообщал, что Украина подала запрос на проведение дебатов на тему “Политические преследования коренных народов в Крыму Российской Федерацией”. Этот запрос был отправлен после новой волны обысков, задержаний и арестов крымских татар на полуострове.

Украинские Национальные Новости

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политика

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