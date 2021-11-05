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Суданська військова хунта розпустила ради держкомпаній – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Хунта Судану розпустили ради всіх державних компаній і національних сільськогосподарських проектів, повідомило державне телебачення в п'ятницю, що стало останнім кроком хунти щодо посилення контролю після захоплення влади в результаті державного перевороту 25 жовтня. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Суданська військова хунта розпустила ради держкомпаній – ЗМІ

Деталі

Державне телебачення більше не повідомило ніяких подробиць про розпуск ради директорів держкомпаній.

Доповнення

Захоплення влади хунтою минулого тижня зупинило поділ влади між військовими та цивільним населенням, яке було узгоджено після повалення автократичного лідера Омара аль-Башира 2,5 роки тому і мало призвести до виборів в кінці 2023 року.

Посередницькі зусилля за участю Організації Об'єднаних Націй були спрямовані на звільнення осіб, включаючи прем'єр-міністра Абдаллу Хамдока, який перебуває під домашнім арештом, та повернення до поділу влади.

Але коаліція "Сили свободи та змін" (FFC) заявила, що в четвер було заарештовано ще троє - двох членів Суданської партії Конгресу та одного з високопоставлених членів цільової групи з ліквідації активів уряду Башира.

Місія ООН у Судані засудила повідомлення про арешти біля її офісів у столиці Хартумі та закликала до негайного звільнення затриманих.

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