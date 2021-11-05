Суданська військова хунта розпустила ради держкомпаній – ЗМІ

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Державне телебачення більше не повідомило ніяких подробиць про розпуск ради директорів держкомпаній.

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Захоплення влади хунтою минулого тижня зупинило поділ влади між військовими та цивільним населенням, яке було узгоджено після повалення автократичного лідера Омара аль-Башира 2,5 роки тому і мало призвести до виборів в кінці 2023 року.

Посередницькі зусилля за участю Організації Об'єднаних Націй були спрямовані на звільнення осіб, включаючи прем'єр-міністра Абдаллу Хамдока, який перебуває під домашнім арештом, та повернення до поділу влади.

Але коаліція "Сили свободи та змін" (FFC) заявила, що в четвер було заарештовано ще троє - двох членів Суданської партії Конгресу та одного з високопоставлених членів цільової групи з ліквідації активів уряду Башира.

Місія ООН у Судані засудила повідомлення про арешти біля її офісів у столиці Хартумі та закликала до негайного звільнення затриманих.