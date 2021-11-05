У Судані після переговорів із США та ОНН військові погодилися звільнити міністрів

Деталі

Рішення було прийнято після того, як в ситуацію втрутилися ООН і США. Відомо, що 25 жовтня військові в Судані розпустили уряд, заарештували цивільних лідерів, а також ввели надзвичайний стан. Після цього з’явилися повідомлення про те, що заарештовані міністри поваленого військовими уряду.

4 листопада Бурхан наказав звільнити 4 міністрів Судану — Хамзу Балула, Хашема Хассабаррассула, Алі Джеддо та Юсефа Адама. Дата звільнення невідома. При цьому прем’єр-міністр Судану Абдалла Хамдок зараз перебуває під домашнім арештом.

Зазначається, що на рішення про звільнення міністрів, швидше за все, повпливало іноземне втручання. Після перевороту з Бурханом говорили генсек ООН Антоніо Гутерріш і держсекретар США Ентоні Блінкен. Гутерріш закликав співрозмовника звільнити заарештованих і терміново відновити цивільний уряд.

Блінкен говорив 26 жовтня з прем’єр-міністром Абдаллою Хамдоком.

“Держсекретар підкреслив рішучу підтримку Сполучених Штатів суданському народу, який прагне до демократії”, — йдеться в заяві Держдепартаменту США.

Нагадаємо

У Судані в суботу відбувалися багатотисячні демонстрації протесту проти воєнного перевороту.