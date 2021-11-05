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В Судане после переговоров с США и ОНН военные согласились освободить министров

Киев • УНН

 • 25211 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Главнокомандующий армией Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан приказал освободить четырех министров, арестованных в день государственного переворота 25 октября. Сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.

В Судане после переговоров с США и ОНН военные согласились освободить министров

Детали

Решение было принято после того, как в ситуацию вмешались ООН и США. Известно, что 25 октября военные в Судане распустили правительство, арестовали гражданских лидеров, а также ввели чрезвычайное положение. После этого появились сообщения о том, что арестованы министры свергнутого военными правительства.

4 ноября Бурхан приказал освободить 4 министров Судана — Хамзу Балула, Хашема Хассабаррассула, Али Джеддо и Юсефа Адама. Дата увольнения неизвестна. При этом премьер-министр Судана Абдалла Хамдок сейчас находится под домашним арестом.

Отмечается, что на решение об увольнении министров, скорее всего, повлияло иностранное вмешательство. После переворота с Бурханом говорили генсек ООН Антонио Гутерриш и госсекретарь США Энтони Блинкен. Гутерриш призвал собеседника освободить арестованных и срочно восстановить гражданское правительство.

Блинкен говорил 26 октября с премьер-министром Абдаллой Хамдоком.

“Госсекретарь подчеркнул решительную поддержку Соединенных Штатов суданскому народу, который стремится к демократии”, — говорится в заявлении Госдепартамента США.

Напомним

В Судане в субботу проходили многотысячные демонстрации протеста против военного переворота.

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