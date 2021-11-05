Суданская военная хунта распустила советы госкомпаний - СМИ

Детали

Государственное телевидение больше не сообщило никаких подробностей о роспуске совета директоров госкомпаний.

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Захват власти хунтой на прошлой неделе остановило разделение властей между военными и гражданским населением, которое было согласовано после свержения автократического лидера Омара аль-Башира 2,5 года назад и должно было привести к выборам в конце 2023 года.

Посреднические усилия с участием Организации Объединенных Наций были направлены на освобождение лиц, включая премьер-министра Абдаллу Хамдока, который находится под домашним арестом, и возвращение к разделению власти.

Но коалиция "Силы свободы и перемен" (FFC) заявила, что в четверг были арестованы еще трое - двое членов суданской партии Конгресса и один из высокопоставленных членов целевой группы по ликвидации активов правительства Башира.

Миссия ООН в Судане осудила сообщения об арестах у ее офисов в столице Хартуме и призвала к немедленному освобождению задержанных.