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Суданская военная хунта распустила советы госкомпаний - СМИ

Киев • УНН

 • 22326 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Хунта Судана распустили советы всех государственных компаний и национальных сельскохозяйственных проектов, сообщило государственное телевидение в пятницу, что стало последним шагом хунты по усилению контроля после захвата власти в результате государственного переворота 25 октября. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Суданская военная хунта распустила советы госкомпаний - СМИ

Детали

Государственное телевидение больше не сообщило никаких подробностей о роспуске совета директоров госкомпаний.

Дополнение

Захват власти хунтой на прошлой неделе остановило разделение властей между военными и гражданским населением, которое было согласовано после свержения автократического лидера Омара аль-Башира 2,5 года назад и должно было привести к выборам в конце 2023 года.

Посреднические усилия с участием Организации Объединенных Наций были направлены на освобождение лиц, включая премьер-министра Абдаллу Хамдока, который находится под домашним арестом, и возвращение к разделению власти.

Но коалиция "Силы свободы и перемен" (FFC) заявила, что в четверг были арестованы еще трое - двое членов суданской партии Конгресса и один из высокопоставленных членов целевой группы по ликвидации активов правительства Башира.

Миссия ООН в Судане осудила сообщения об арестах у ее офисов в столице Хартуме и призвала к немедленному освобождению задержанных.

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