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Суданська армія призупинила участь у переговорах про перемир'я з воєнізованими формуваннями

Суданська армія призупинила участь у переговорах про перемир'я з воєнізованими формуваннями

Київ • УНН

 • 300339 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Суданська армія призупинила свою участь у переговорах про припинення вогню за посередництва США та Саудівської Аравії з воєнізованими формуваннями RSF. Про це агентству AFP повідомив урядовий чиновник, передає УНН.

Цитата

"Повстанці ніколи не виконували жодного з положень короткострокового припинення вогню, яке вимагало їх виходу з лікарень і житлових будинків, і неодноразово порушували перемир'я", - заявив суданський чиновник на умовах анонімності, пояснюючи, чому армія прийняла таке рішення.

Деталі

Посередники США та Саудівської Аравії заявили в понеділок, 29 травня, що армія та воєнізовані Сили швидкої підтримки (RSF) погодилися продовжити на п’ять днів гуманітарне перемир’я, яке вони часто порушували протягом попереднього тижня. Але, незважаючи на їхні обіцянки, у вівторок знову сталися бої як у більшій частині Хартума, так і в гарячому західному регіоні Дарфур.

"Армія готова воювати до перемоги", - заявив командувач суданської армії Абдель Фаттах аль-Бурхан під час візиту до військ у столиці.

Своєю чергою, RSF, які очолює Мохамед Хамдан Дагло, заявили, що вони "здійснять своє право на захист" і звинуватили армію в порушенні перемир'я.

За даними Проєкту даних про місцезнаходження та події збройних конфліктів (ACLED), після того, як 15 квітня спалахнули бої між ворогуючими силами безпеки, загинули понад 1800 людей. Організація Об’єднаних Націй повідомляє, що більше мільйона людей стали внутрішньо переміщеними особами, а майже 350 000 втекли за кордон, у тому числі понад 170 000 до Єгипту. Більш ніж половина населення, 25 мільйонів людей, зараз потребують допомоги та захисту, додали в ООН.

На сьогодні райони Хартума у Судані більше не мають водопроводу, а електроенергія доступна лише кілька годин на тиждень, частина лікарень у зонах бойових дій не працюють. Сили свободи та змін, основний цивільний блок, усунений від влади Бурханом і Дагло в результаті державного перевороту 2021 року, попереджає, що  Судан може поринути у "тотальну громадянську війну".

Нагадаємо

У вівторок, 30 травня, у Судані спалахнули бойові дії, попри останні обіцянки двох ворогуючих генералів про припинення вогню, які мають дозволити відчайдушно необхідній допомозі дістатися обложених мирних жителів.

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