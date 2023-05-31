Суданская армия приостановила участие в переговорах о перемирии с военизированными формированиями

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"Повстанцы никогда не выполняли ни одного из положений краткосрочного прекращения огня, которое требовало их выхода из больниц и жилых домов, и неоднократно нарушали перемирие", - заявил суданский чиновник на условиях анонимности, объясняя, почему армия приняла такое решение.

Детали

Посредники США и Саудовской Аравии заявили в понедельник, 29 мая, что армия и военизированные Силы быстрой поддержки (RSF) согласились продлить на пять дней гуманитарное перемирие, которое они часто нарушали в течение предыдущей недели. Но, несмотря на их обещания, во вторник снова произошли бои как в большей части Хартума, так и в горячем западном регионе Дарфур.

"Армия готова воевать до победы", - заявил командующий суданской армии Абдель Фаттах аль-Бурхан во время визита к войскам в столице.

В свою очередь, RSF, которые возглавляет Мохамед Хамдан Дагло, заявили, что они "осуществят своё право на защиту" и обвинили армию в нарушении перемирия.

По данным Проекта данных о местонахождении и событиях вооруженных конфликтов (ACLED), после того, как 15 апреля вспыхнули бои между враждующими силами безопасности, погибли более 1800 человек. Организация Объединенных Наций сообщает, что более миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами, а почти 350 000 бежали за границу, в том числе более 170 000 в Египет. Более половины населения, 25 миллионов человек, сейчас нуждаются в помощи и защите, добавили в ООН.

На сегодня районы Хартума в Судане больше не имеют водопровода, а электроэнергия доступна только несколько часов в неделю, часть больниц в зонах боевых действий не работают. Силы свободы и перемен, основной гражданский блок, отстраненный от власти Бурханом и Дагло в результате государственного переворота 2021 года, предупреждает, что Судан может погрузиться в "тотальную гражданскую войну".

Напомним

Во вторник, 30 мая, в Судане вспыхнули боевые действия, несмотря на последние обещания двух враждующих генералов о прекращении огня, которые должны позволить отчаянно необходимой помощи добраться до осаждённых мирных жителей.