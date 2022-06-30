Судан готується до масових протестів проти генералів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Активісти в Судані закликали до масових мітингів у четвер, щоб вимагати відміни жовтневого військового перевороту, який спонукав іноземні уряди скоротити допомогу, посиливши хронічну економічну кризу. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
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Протести припадають на річницю попереднього перевороту в 1989 році, в результаті якого було повалено останній обраний громадянський уряд країни.
Вони також пройдуть у річницю протестів 2019 року з вимогою, щоб генерали, які повалили колишнього президента країни Омара аль-Башира внаслідок палацового перевороту раніше того ж року, поступилися владою цивільним особам.
Ці протести призвели до формування змішаного військово-цивільного перехідного уряду, яке було повалено під час минулорічного перевороту.
Безпека у столиці Хартумі у четвер жорстко контролювалася, незважаючи на недавнє скасування надзвичайного стану, запровадженого після перевороту.
Кореспондент AFP повідомив, що інтернет і телефонні лінії були відключені з раннього ранку, і суданська влада часто вживає цей захід для запобігання масовим зборам.
Судан вразили майже щотижневі протести, оскільки економічні проблеми країни посилилися після того, як минулого року до влади прийшов командувач армії Абдель Фаттах аль-Бурхан.
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За даними ООН, понад 100 людей було вбито внаслідок насильства, пов'язаного з протестами, коли військові розправилися з рухом проти перевороту.
ООН попередила, що економічна та політична криза, що поглиблюється, загрожує підштовхнути третину населення країни з населенням понад 40 мільйонів осіб до небезпечного для життя нестачі продовольства.