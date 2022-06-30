Судан готовится к массовым протестам против генералов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Активисты в Судане призвали к массовым митингам в четверг, чтобы потребовать отмены октябрьского военного переворота, который побудил иностранные правительства сократить помощь, усугубив хронический экономический кризис. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
Протесты приходятся на годовщину предыдущего переворота в 1989 году, в результате которого было свергнуто последнее избранное гражданское правительство страны.
Они также пройдут в годовщину протестов 2019 года с требованием, чтобы генералы, свергшие бывшего президента страны Омара аль-Башира в результате дворцового переворота ранее того же года, уступили власть гражданским лицам.
Эти протесты привели к формированию смешанного военно-гражданского переходного правительства, которое было свергнуто во время прошлогоднего переворота.
Безопасность в столице Хартуми в четверг жестко контролировалась, несмотря на недавнюю отмену чрезвычайного положения, введенного после переворота.
Корреспондент AFP сообщил, что интернет и телефонные линии были отключены с раннего утра, и суданская власть часто принимает это мероприятие для предотвращения массовых сборов.
В Судане проходили почти еженедельные протесты, поскольку экономические проблемы страны усугубились после того, как в прошлом году к власти пришел командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан.
Добавим
По данным ООН, более 100 человек были убиты в результате насилия, связанного с протестами, когда военные расправились с движением против переворота.
ООН предупредила, что углубляющийся экономический и политический кризис грозит подтолкнуть треть населения страны с населением более 40 миллионов человек к опасному для жизни недостатку продовольствия.