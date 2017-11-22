Суд звільнив з-під варти опозиційну журналістку з Казахстану

“Щойно казахську опозиційну журналістку Жанару Ахметову мені віддали на поруки. Сьогодні вона буде з сином. За справедливість таки треба боротися”, — зазначила вона.

Заліщук розповіла, що під час розгляду апеляції вони нагадали прокуратурі, що червона картка Інтерполу колись висіла в базі й поряд з ім’ям Рефата Чубарова.

Нагадаємо, у жовтні журналістка і блогер із Казахстану Жанара Ахмет була затримана на Київщині 21 жовтня у зв’язку з розшуком по лінії Інтерполу.