Суд звільнив з-під варти опозиційну журналістку з Казахстану
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Сьогодні суд відпустив опозиційну журналістку з Казахстану Жанару Ахметову, яка раніше була затримана на Київщині у зв’язку з перебуванням у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу, на особисті поруки народного депутата Світлани Заліщук. Про це С.Заліщук написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Щойно казахську опозиційну журналістку Жанару Ахметову мені віддали на поруки. Сьогодні вона буде з сином. За справедливість таки треба боротися”, — зазначила вона.
Заліщук розповіла, що під час розгляду апеляції вони нагадали прокуратурі, що червона картка Інтерполу колись висіла в базі й поряд з ім’ям Рефата Чубарова.
Нагадаємо, у жовтні журналістка і блогер із Казахстану Жанара Ахмет була затримана на Київщині 21 жовтня у зв’язку з розшуком по лінії Інтерполу.