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Суд звільнив з-під варти опозиційну журналістку з Казахстану

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Сьогодні суд відпустив опозиційну журналістку з Казахстану Жанару Ахметову, яка раніше була затримана на Київщині у зв’язку з перебуванням у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу, на особисті поруки народного депутата Світлани Заліщук. Про це С.Заліщук написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Щойно казахську опозиційну журналістку Жанару Ахметову мені віддали на поруки. Сьогодні вона буде з сином. За справедливість таки треба боротися”, — зазначила вона.

Заліщук розповіла, що під час розгляду апеляції вони нагадали прокуратурі, що червона картка Інтерполу колись висіла в базі й поряд з ім’ям Рефата Чубарова.

Нагадаємо, у жовтні журналістка і блогер із Казахстану Жанара Ахмет була затримана на Київщині 21 жовтня у зв’язку з розшуком по лінії Інтерполу. 

Українські Національні Новини

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