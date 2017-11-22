Суд освободил из-под стражи оппозиционную журналистку из Казахстана

"Только что казахскую оппозиционную журналистку Жанару Ахметову мне отдали на поруки. Сегодня она будет с сыном. За справедливость таки надо бороться", - отметила она.

Залищук рассказала, что во время рассмотрения апелляции они напомнили прокуратуре, что красная карточка Интерпола когда то висела в базе и рядом с именем Рефат Чубаров.

Напомним, в октябре журналистка и блогер из Казахстана Жанара Ахмет была задержана на Киевщине 21 октября в связи с розыском по линии Интерпола.