Суд звільнив з-під варти екс-президента Вірменії Кочаряна
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Сьогодні апеляційний суд задовільнив клопотання адвокатів Роберта Кочаряна про звільнення колишнього президента Вірменії з-під варти. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
Як повідомляє видання, суд задовольнив клопотання захисту колишнього президента Вірменії і таким чином, Кочарян був відпущений з-під варти.
Як повідомив адвокат Кочаряна, екс-президент скористався своїм правом на недоторканність.
Нагадаємо, раніше суд загальної юрисдикції Єревана прийняв рішення про арешт колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна (займав пост в 1998-2008 роках), обвинуваченого в насильницькому поваленні конституційного ладу в 2008 році.
Зі свого боку речник Кочаряна назвав “політичною помстою” затримання екс-президента Вірменії.