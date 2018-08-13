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Суд звільнив з-під варти екс-президента Вірменії Кочаряна

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Сьогодні апеляційний суд задовільнив клопотання адвокатів Роберта Кочаряна про звільнення колишнього президента Вірменії з-під варти. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

Суд звільнив з-під варти екс-президента Вірменії Кочаряна

Як повідомляє видання, суд задовольнив клопотання захисту колишнього президента Вірменії і таким чином, Кочарян був відпущений з-під варти.

Як повідомив адвокат Кочаряна, екс-президент скористався своїм правом на недоторканність.

Нагадаємо, раніше суд загальної юрисдикції Єревана прийняв рішення про арешт колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна (займав пост в 1998-2008 роках), обвинуваченого в насильницькому поваленні конституційного ладу в 2008 році.

Зі свого боку речник Кочаряна назвав “політичною помстою” затримання екс-президента Вірменії.

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