Суд освободил из-под стражи экс-президента Армении Кочаряна
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Сегодня апелляционный суд удовлетворил ходатайство адвокатов Роберта Кочаряна об освобождении бывшего президента Армении из-под стражи. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
Как сообщает издание, суд удовлетворил ходатайство защиты бывшего президента Армении и таким образом, Кочарян был отпущен из-под стражи.
Как сообщил адвокат Кочаряна, экс-президент воспользовался своим правом на неприкосновенность.
Напомним, ранее суд общей юрисдикции Еревана принял решение об аресте бывшего президента Армении Роберта Кочаряна (занимал пост в 1998-2008 годах), обвиняемого в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году.
Со своей стороны представитель Кочаряна назвал "политической местью" задержание экс-президента Армении.