Суд освободил из-под стражи экс-президента Армении Кочаряна

Как сообщает издание, суд удовлетворил ходатайство защиты бывшего президента Армении и таким образом, Кочарян был отпущен из-под стражи.

Как сообщил адвокат Кочаряна, экс-президент воспользовался своим правом на неприкосновенность.

Напомним, ранее суд общей юрисдикции Еревана принял решение об аресте бывшего президента Армении Роберта Кочаряна (занимал пост в 1998-2008 годах), обвиняемого в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году.

Со своей стороны представитель Кочаряна назвал "политической местью" задержание экс-президента Армении.