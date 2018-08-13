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Суд освободил из-под стражи экс-президента Армении Кочаряна

Киев • УНН

 • 11731 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Сегодня апелляционный суд удовлетворил ходатайство адвокатов Роберта Кочаряна об освобождении бывшего президента Армении из-под стражи. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Суд освободил из-под стражи экс-президента Армении Кочаряна

Как сообщает издание, суд удовлетворил ходатайство защиты бывшего президента Армении и таким образом, Кочарян был отпущен из-под стражи.

Как сообщил адвокат Кочаряна, экс-президент воспользовался своим правом на неприкосновенность.

Напомним, ранее суд общей юрисдикции Еревана принял решение об аресте бывшего президента Армении Роберта Кочаряна (занимал пост в 1998-2008 годах), обвиняемого в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году.

Со своей стороны представитель Кочаряна назвал "политической местью" задержание экс-президента Армении.

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