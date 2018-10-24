Суд зупинив провадження за позовом Аксьонова до Порошенка

"Верховний Суд зупинив провадження у справі за позовом до Президента України про визнання протиправним та скасування Указу Президента України від 14 травня 2018 року № 126/2018 про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 травня 2018 року "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у ВС, таким чином під час розгляду справи у письмовому провадженні 22 жовтня колегія суддів Касаційного адміністративного суду задовольнила заяву представника позивача про зупинення провадження у справі.



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Обґрунтовуючи свою заяву, зауважили у ВС, позивач зазначив, що у провадженні Окружного адміністративного суду м. Києва перебуває справа за позовом до РНБО України про визнання протиправним та скасування рішення РНБО України від 2 травня 2018 року в частині введення в дію п. 348 Додатку 1 до вказаного рішення.

Отже, існує об’єктивна неможливість розгляду цієї справи до розгляду справи в Окружному адмінсуді Києва, оскільки у вказаній справі предметом та підставами судового спору є обставини, які можуть встановити факти, що матимуть значення для судового спору про скасування Указу Президента України, що розглядається Верховним Судом.



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Крім цього, колегія суддів задовольнила заяву про залучення Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача в зазначеній справі.

Як повідомляв УНН, раніше так званий “голова уряду” анексованого Криму Сергій Аксьонов попросив Окружний адміністративний суд міста Києва скасувати персональні санкції проти нього, накладені за рішенням РНБО.