Суд зупинив провадження за позовом Аксьонова до Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Верховний суд зупинив розгляд провадження самопроголошеного голови "уряду" окупованого АР Крим Сергія Аксьонова до Президента України Петра Порошенка щодо введення проти нього санкцій. Про це УНН повідомили у прес-службі суду.
"Верховний Суд зупинив провадження у справі за позовом до Президента України про визнання протиправним та скасування Указу Президента України від 14 травня 2018 року № 126/2018 про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 травня 2018 року "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у ВС, таким чином під час розгляду справи у письмовому провадженні 22 жовтня колегія суддів Касаційного адміністративного суду задовольнила заяву представника позивача про зупинення провадження у справі.
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Обґрунтовуючи свою заяву, зауважили у ВС, позивач зазначив, що у провадженні Окружного адміністративного суду м. Києва перебуває справа за позовом до РНБО України про визнання протиправним та скасування рішення РНБО України від 2 травня 2018 року в частині введення в дію п. 348 Додатку 1 до вказаного рішення.
Отже, існує об’єктивна неможливість розгляду цієї справи до розгляду справи в Окружному адмінсуді Києва, оскільки у вказаній справі предметом та підставами судового спору є обставини, які можуть встановити факти, що матимуть значення для судового спору про скасування Указу Президента України, що розглядається Верховним Судом.
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Крім цього, колегія суддів задовольнила заяву про залучення Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача в зазначеній справі.
Як повідомляв УНН, раніше так званий “голова уряду” анексованого Криму Сергій Аксьонов попросив Окружний адміністративний суд міста Києва скасувати персональні санкції проти нього, накладені за рішенням РНБО.