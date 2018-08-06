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Суд відмовився зняти арешт з майна Аксьонова

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Печерський районний суд Києва не задовольнив клопотання адвоката про зняття арешту з майна “голови уряду Криму” Сергія Аксьонова. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.

У рішенні зазначається, що суд арештував майно Аксьонова ще у березні 2015 року. Зокрема, було арештовано корпоративні права у ТОВ “Панельні системи” у Сімферополі, ТОВ “Моноліт-Плюс” (Сімферополь), ТОВ "Фірма Бест і К" (Сімферополь), а також нежитлові приміщення у підвалі та першому поверсі.

16 липня цього року Печерський суд розглянув клопотання адвоката Аксьонова про зняття арешту з майна. Суд дійшов висновку, що доводи захисту є необґрунтованими, оскільки на час винесення ухвали про арешт майна були законні підстави для такого рішення.

Тому суд вирішив залишити клопотання адвоката без задоволення.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо “екс-прокурора Криму” Наталії Поклонської, “голови парламенту Криму” Володимира Константинова та “голови уряду Криму” Сергія Аксьонова.

Також зазначимо, Верховний Суд відмовився розглядати скаргу на заочне слідство щодо Аксьонова. 

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