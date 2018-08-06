Суд отказался снять арест с имущества Аксенова

В решении отмечается, что суд арестовал имущество Аксенова еще в марте 2015 года. В частности, были арестованы корпоративные права в ООО "Панельные системы" в Симферополе, ООО "Монолит-Плюс" (Симферополь), ООО "Фирма Бест и К" (Симферополь), а также нежилые помещения в подвале и первом этаже.

16 июля этого года Печерский суд рассмотрел ходатайство адвоката Аксенова о снятии ареста с имущества. Суд пришел к выводу, что доводы защиты являются необоснованными, поскольку на время вынесения решения об аресте имущества были законные основания для такого решения.

Поэтому суд решил оставить ходатайство адвоката без удовлетворения.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении "экс-прокурора Крыма" Натальи Поклонской, "главы парламента Крыма" Владимира Константинова и "главы правительства Крыма" Сергея Аксенова.

Также отметим, Верховный Суд отказался рассматривать жалобу на заочное следствие в отношении Аксенова.