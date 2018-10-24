Суд остановил производство по иску Аксенова к Порошенко

"Верховный Суд прекратил производство по делу по иску к Президенту Украины о признании противоправным и отмене Указа Президента Украины от 14 мая 2018 № 126/2018 о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.

Как отметили в ВС, таким образом при рассмотрении дела в письменном производстве 22 октября коллегия судей Кассационного административного суда удовлетворила заявление истца о приостановлении производства по делу.



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Обосновывая свое заявление, отметили в ВС, истец отметил, что в производстве Окружного административного суда г. Киева находится дело по иску к СНБО Украины о признании противоправным и отмене решения СНБО Украины от 2 мая 2018 года в части введения в действие п. 348 Приложении 1 с указанным решением.

Итак, существует объективная невозможность рассмотрения данного дела до рассмотрения дела в Окружном административном суде Киева, поскольку по указанному делу предметом и основаниями судебного спора есть обстоятельства, которые могут установить факты, которые будут иметь значение для судебного спора об отмене Указа Президента Украины, что рассматривается Верховным судом.



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Кроме этого, коллегия судей удовлетворила заявление о привлечении Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика в указанном деле.

Как сообщал УНН, ранее так называемый "председатель правительства" аннексированного Крыма Сергей Аксенов попросил Окружной административный суд города Киева отменить персональные санкции против него, наложенные по решению СНБО.