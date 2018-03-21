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Суд зобов’язав захист Януковича забезпечити допит Азарова та інших 27-29 березня

Суд зобов’язав захист Януковича забезпечити допит Азарова та інших 27-29 березня

Київ • УНН

 • 8094 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Оболонський районний суд Києва зобов’язав сторону захисту екс-президента Віктора Януковича, який обвинувачується у державній зраді, забезпечити явку екс-прем'єра України Миколи Азарова та інших колишніх високо посадовців у судових засіданнях 27-29 березня, передає кореспондент УНН.

“Це недопустима ситуація, коли порушуються строки розгляду і затягуються розумні терміни суду. Тому я прошу проявити повагу до суду і прибути на судові засідання 27, 28 та 29 березня. Саме на ці дати суд просить забезпечити прибуття свідків Азарова, Клюєва, Захарченка, Якименка, Лебедєва, Шуляка, Ільїна, Кобзаря, Павленка, Бернадського, Ярощука та Іванцова.

За три дні ми цілком здатні допитати 12 свідків... У судовому засіданні оголошується перерва до 27 березня 10.00”, — сказав головуючий у процесі суддя Владислав Дев’ятко.

При цьомому він висловив чергову докору стороні захисту через їхню неспроможність забезпечити прибуття на сьогоднішнє судове засідання свідків. Відзначимо, що сьогодні було допитано лише одного свідка.

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За словами головуючого, “...ви сьогодні подали близько 40 клопотань, з яких лише 5 були обґрунтовані. Тому я прошу забезпечити явку свідків до суду”.

Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва визначив три дні (27, 28, 29 березня) стороні захисту екс-президента Віктора Януковича, який обвинувачується у державній зраді, для допиту як свідків колишніх високопосадовців — Миколи Азарова, Павла Лебедєва, Станіслава Шуляка та двох охоронців — Костянтина Кобзаря та Сергія Бернадського.

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