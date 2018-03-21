Суд обязал защиту Януковича обеспечить допрос Азарова и других 27-29 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Оболонский районный суд Киева обязал сторону защиты экс-президента Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене, обеспечить явку экс-премьера Украины Николая Азарова и других бывших высокопоставленных чиновников в судебных заседаниях 27-29 марта, передает корреспондент УНН.
"Это недопустимая ситуация, когда нарушаются сроки рассмотрения и затягиваются разумные сроки суда. Поэтому я прошу проявить уважение к суду и прибыть на судебные заседания 27, 28 и 29 марта. Именно на эти даты суд просит обеспечить прибытие свидетелей Азарова, Клюева, Захарченко, Якименко, Лебедева, Шуляка, Ильина, Кобзаря, Павленко, Бернадского, Ярощука и Иванцова.
За три дня мы вполне способны допросить 12 свидетелей ... В судебном заседании объявляется перерыв до 27 марта 10.00", - сказал председательствующий в процессе судья Владислав Девятко.
При этом он выразил очередной упрек стороне защиты из-за их неспособности обеспечить прибытие на сегодняшнее судебное заседание свидетелей. Отметим, что сегодня был допрошен только один свидетель.
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По словам председателя, "... вы сегодня подали около 40 ходатайств, из которых только 5 были обоснованы. Поэтому я прошу обеспечить явку свидетелей в суд".
Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.
Напомним, Оболонский районный суд Киева определил три дня (27, 28, 29 марта) стороне защиты экс-президента Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене, для допроса в качестве свидетелей бывших чиновников - Николая Азарова, Павла Лебедева, Станислава Шуляка и двух охранников - Константина Кобзаря и Сергея Бернадского.