Суд зобов’язав Онищенка ознайомитися зі справою до кінця січня

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Солом’янський районний суд Києва встановив для народного депутата України Олександра Онищенка та ще однієї підозрюваної особи у газових схемах строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, яке здійснювалося у формі заочного слідства, до 31 січня 2019 року. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.