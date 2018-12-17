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Суд зобов’язав Онищенка ознайомитися зі справою до кінця січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Солом’янський районний суд Києва встановив для народного депутата України Олександра Онищенка та ще однієї підозрюваної особи у газових схемах строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, яке здійснювалося у формі заочного слідства, до 31 січня 2019 року. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.

Суд зобов’язав Онищенка ознайомитися зі справою до кінця січня

"Встановити адвокату,... який є захисником підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5, щодо яких здійснюється спеціальне досудове розслідування, строк до 31.01.2019 р. включно, для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування…" - зазначається у рішенні суду.

у судовій ухвалі також вказано, що після того, як спливе цей термін, сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів провадження.

Нагадаємо, у липні 2018 року НАБУ завершило досудове розслідування у справі Онищенка.

За версією слідства, народний депутат України Олександр Онищенко є засновником та керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації природного газу. Внаслідок таких дій ПАТ “Укргазвидобування” (100% акцій належать державній НАК “Нафтогаз України”) спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у “газовій схемі” 29 осіб. У межах досудового розслідування восьмеро підозрюваних визнали свою провину й уклали угоди про визнання винуватості. Розслідування ролі ще 12 осіб також завершено: обвинувальні акти стосовно них скеровані до суду. Сім підозрюваних, у тому числі й організатор корупційної схеми, позбавлений правового імунітету народний депутат, перебувають у розшуку.

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