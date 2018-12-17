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Суд обязал Онищенко ознакомиться с делом до конца января

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Соломенский районный суд Киева установил для народного депутата Украины Александра Онищенко и еще одного подозреваемого лица в газовых схемах срок для ознакомления с материалами уголовного производства, которое осуществлялось в форме заочного следствия, до 31 января 2019 года. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

Суд обязал Онищенко ознакомиться с делом до конца января

"Установить адвокату,.. который является защитником подозреваемых ЛИЦО_4 и ЛИЦО_5, в отношении которых осуществляется специальное досудебное расследование, срок до 31.01.2019 г. включительно, для ознакомления с материалами досудебного расследования..." - говорится в решении суда.

В судебном постановлении также указано, что после того, как истечет этот срок, сторона защиты будет считаться такой, что реализовала свое право на доступ к материалам производства.

Напомним, в июле 2018 года НАБУ завершило досудебное расследование по делу Онищенко.

По версии следствия, народный депутат Украины Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016-го противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В целом следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. В рамках досудебного расследования восемь подозреваемых признали свою вину и заключили соглашения о признании виновности. Расследование роли еще 12 человек также завершено: обвинительные акты в отношении них направлены в суд. Семь подозреваемых, в том числе и организатор коррупционной схемы, лишенный правового иммунитета народный депутат, находятся в розыске.

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