Суд зобов'язав Google передавати владі США електронні листи з іноземних серверів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Американський суд зобов'язав компанію Google надавати владі США електронні листи її клієнтів, які зберігаються на закордонних серверах. Про це УНН передає із посиланням на Reuters.
Як зазначається, суддя штату Філадельфія Томас Рютер ухвалив таке рішення, щоб агенти ФБР могли проводити в США слідства, пов'язані з шахрайством.
"Отримання відомостей з численних серверів Google за кордоном може сприйматися як вторгнення в приватне життя, однак насправді фактичне порушення недоторканності відбувається тільки в разі розкриття інформації в Сполучених Штатах", - йдеться в постанові судді.
У Google заявили, що мають намір оскаржити рішення судді.
Так, 22 грудня 2016 року співробітник Google подав позов до корпорації, оскільки вважає незаконним стеження за працівниками.
На його думку, політика конфіденційності компанії не відповідає трудовому законодавству штату Каліфорнія. У позові сказано, що в Google існує шпигунська програма, яка нібито призначена для запобігання передачі потенційно компрометуючих даних в пресу і державним органам.
Нагадаємо, для створення мобільних додатків Google купила сервіс у Twitter.