Суд обязал Google передавать властям США электронные письма с иностранных серверов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Американский суд обязал компанию Google предоставлять властям США электронные письма ее клиентов, которые хранятся на зарубежных серверах. Об этом УНН передает со ссылкой на Reuters.
Как отмечается, судья штата Филадельфия Томас Рютер принял такое решение, чтобы агенты ФБР могли проводить в США следственные действия, связанные с мошенничеством.
"Получение сведений из многочисленных серверов Google за границей может восприниматься как вторжение в частную жизнь, однако на самом деле фактическое нарушение неприкосновенности происходит только в случае раскрытия информации в Соединенных Штатах", - говорится в постановлении судьи.
В Google заявили, что намерены обжаловать решение судьи.
Так, 22 декабря 2016 года сотрудник Google подал иск к корпорации, поскольку считает незаконным слежение за работниками.
По его мнению, политика конфиденциальности не соответствует трудовому законодательству штата Калифорния. В иске сказано, что в Google существует шпионская программа, которая якобы предназначена для предотвращения передачи потенциально компрометирующих данных в прессу и государственным органам.
Напомним, для создания мобильных приложений Google купила сервис в Twitter.