Суд обязал Google передавать властям США электронные письма с иностранных серверов

Как отмечается, судья штата Филадельфия Томас Рютер принял такое решение, чтобы агенты ФБР могли проводить в США следственные действия, связанные с мошенничеством.

"Получение сведений из многочисленных серверов Google за границей может восприниматься как вторжение в частную жизнь, однако на самом деле фактическое нарушение неприкосновенности происходит только в случае раскрытия информации в Соединенных Штатах", - говорится в постановлении судьи.

В Google заявили, что намерены обжаловать решение судьи.

Так, 22 декабря 2016 года сотрудник Google подал иск к корпорации, поскольку считает незаконным слежение за работниками.

По его мнению, политика конфиденциальности не соответствует трудовому законодательству штата Калифорния. В иске сказано, что в Google существует шпионская программа, которая якобы предназначена для предотвращения передачи потенциально компрометирующих данных в прессу и государственным органам.

Напомним, для создания мобильных приложений Google купила сервис в Twitter.