Суд зняв арешт з “вертолітного майданчика” Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Київський апеляційний суд скасував арешт конгресно-виставкового центру “Парковий”, який називають вертолітним майданчиком експрезидента Віктора Януковича. Про це УНН повідомляє з посиланням ухвалу суду.
Київський апеляційний суд вважає, що прокурор не довів, що “Парковий” має бути речовим доказом та пов’язаний з розслідуванням, яке стосується порушень під час його будівництва.
Зазначається, що у кримінальному провадженні не повідомлено про підозру жодній особі, а це, в свою чергу, підтверджує, що у цій справі орган досудового розслідування на даному етапі кримінального провадження не зібрав достатньої сукупності доказів, які б в тій чи іншій мірі доводили існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення.
Окрім того, колегія суддів враховує те, що в судовому засіданні апеляційної інстанції прокурор зазначив, що актуальність накладення арешту втрачена.
Нагадаємо, вертолітний майданчик Януковича офіційно передали громаді Києва.
Як повідомляв УНН, 11 жовтня 2018 року під час засідання тендерного комітету АРМА управителем активами КВЦ “Парковий” було обрано КП “Центр організація дорожнього руху”, утворене згідно з рішенням Київської міської ради.