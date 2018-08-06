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Суд знову відклав розгляд справи Штепи

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Орджонікідзевський районний суд міста Харкова знову не зміг приступити до розгляду справи щодо колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи через те, що у відпустку пішов один з її адвокатів. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

"Один з її адвокатів - у відпустці. Двоє інших не можуть забезпечити їй належний захист", - повідомили у відомстві.

У зв'язку з цим засідання перенесли на 12:30 24 вересня.

Нагадаємо, Апеляційний суд Харківської області вирішив, що кримінальне провадження щодо Штепи розглядатиме Орджонікідзевський районний суд Харкова.

Штепа була затримана 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, у полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата".

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