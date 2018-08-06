Суд опять отложил рассмотрение дела Штепы

"Один из ее адвокатов - в отпуске. Два других не могут обеспечить ей должную защиту", - сообщили в ведомстве.

В связи с этим заседание перенесли на 12:30 24 сентября.

Напомним, Апелляционный суд Харьковской области решил, что уголовное производство относительно Штепы будет рассматривать Орджоникидзевский районный суд Харькова.

Штепа была задержана 11 июля 2014 года. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата".