Суд опять отложил рассмотрение дела Штепы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Орджоникидзевский районный суд города Харькова снова не смог приступить к рассмотрению дела в отношении бывшего мэра Славянска Нели Штепы из-за того, что в отпуск ушел один из ее адвокатов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
"Один из ее адвокатов - в отпуске. Два других не могут обеспечить ей должную защиту", - сообщили в ведомстве.
В связи с этим заседание перенесли на 12:30 24 сентября.
Напомним, Апелляционный суд Харьковской области решил, что уголовное производство относительно Штепы будет рассматривать Орджоникидзевский районный суд Харькова.
Штепа была задержана 11 июля 2014 года. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата".