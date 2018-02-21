Суд завтра розпочне допит свідків захисту у справі про держзраду Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Оболонський районний суд Києва сьогодні завершив допит свідків з боку сторони обвинувачення у справі про державну зраду еск-президента України Віктора Януковича і завтра, 22 лютого, розпочне допит свідків з боку захисту. Про це сьогодні після припинення допиту Президента України Петра Порошенка заявив головуючий колегії суддів суддя Владислав Девятко, передає кореспондент УНН.
“Оголошується перерва у справі до 10 години. Завтра суд буде готовий заслухати ваших свідків”, — сказав Девятко, звертаючись до адвокатів Януковича.
Зазначимо, сьогоднішній допит П.Порошенка, який відбувався в режимі відеоконференції, тривав трохи більше однієї години.
“Петро Олексійович, я вибачаюся, я бачу, захист не хоче ставити вам питання, які стосуються справи. Я вимушений припинити ваш допит”, — сказав головуючий колегії суддів суддя Владислав Девятко.
Як повідомив Президент, на 15:30 у нього запланована зустріч із делегацією Данії.
Нагадаємо, також на сьогоднішньому засіданні в суді був допитаний постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко під час допиту у справі В.Януковича заявив, що постановою ВР у 2014 році обов'язки Президента були покладені на Олександра Турчинова.