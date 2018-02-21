Суд завтра розпочне допит свідків захисту у справі про держзраду Януковича

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Оболонський районний суд Києва сьогодні завершив допит свідків з боку сторони обвинувачення у справі про державну зраду еск-президента України Віктора Януковича і завтра, 22 лютого, розпочне допит свідків з боку захисту. Про це сьогодні після припинення допиту Президента України Петра Порошенка заявив головуючий колегії суддів суддя Владислав Девятко, передає кореспондент УНН.