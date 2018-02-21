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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62722 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 76479 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79217 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107215 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100344 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104533 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111512 просмотра

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Суд завтра начнет допрос свидетелей защиты по делу о госизмене Януковича

Суд завтра начнет допрос свидетелей защиты по делу о госизмене Януковича

Киев  •  УНН

 • 9453 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Оболонский районный суд Киева сегодня завершил допрос свидетелей со стороны обвинения по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича и завтра, 22 февраля, начнет допрос свидетелей со стороны защиты. Об этом сегодня после прекращения допроса Президента Украины Петра Порошенко заявил председательствующий коллегии судей судья Владислав Девятко, передает корреспондент УНН.

“Объявляется перерыв по делу до 10:00. Завтра суд будет готов заслушать ваших свидетелей”, — сказал В.Девятко, обращаясь к адвокатам В.Януковича.

Отметим, что сегодняшний допрос П.Порошенко, который проходил в режиме видеоконференции, длился чуть более одного часа.

“Петр Алексеевич, я извиняюсь, я вижу, защита не хочет ставить вам вопросы, касающиеся дела. Я вынужден прекратить ваш допрос”, — сказал председательствующий коллегии судей судья Владислав Девятко.

Как сообщил Президент, на 15:30 у него запланирована встреча с делегацией Дании.

Напомним, также на сегодняшнем заседании в суде был допрошен постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Как сообщал УНН, П.Порошенко во время допроса по делу В.Януковича заявил, что постановлением ВР в 2014 году обязанности Президента были возложены на Александра Турчинова.

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