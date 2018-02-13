Суд завтра продовжить обрання запобіжного заходу Шепелєву у справі щодо вбивства банкіра
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Оболонський районний суд Києва переніс розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому народному депутатові України Олександру Шепелєву у справі за фактом убивства банкіра Сергія Кириченка на 14 лютого. Про це повідомила суддя Олена Жежера, передає кореспондент УНН.
Під час засідання суддя О.Жежера повідомила, що до суду надійшло письмове клопотання від О.Шепелєва з проханням надати йому можливість брати участь у розгляд клопотання з обрання запобіжного заходу у режимі відеоконференції.
Суддя запитала по відеозв’язку у О.Шепелєва про те, чи підтримує він своє клопотання. Але він показав великий лист паперу на якому було написано: "Шановний суд, журналісти. У мене зламана щелепа. 21 день я не можу говорити. Вибачте, будь ласка".
У зв’язку з цим суддя поставила на обговорення питання про перенесення розгляду справи для того, щоб він безпосередньо брав участь у засіданні.
Прокурор зазначив, що заперечує проти цього.
"Я вважаю, що він симулює. Вважаю можливим проводити засідання у режимі відеоконференції", - сказав він.
Прокурор пояснив, що вчора, коли О.Шепелєву вручали клопотання про застосування запобіжного заходу у СІЗО, він міг розмовляти, а сьогодні чомусь не може.
Проте адвокати вважали, що засідання слід перенести і надати можливість їхньому підзахисному брати безпосередню участь у засіданні.
Суддя, вислухавши думки учасників процесу, вирішила перенести розгляд клопотання прокуратури на 15 годину 14 лютого.
Крім того, О.Шепелєв буде доставлений до суду.
Нагадаємо, 8 лютого екс-нардепа О.Шепелєва затримали співробітники СБУ. За даними ГПУ, щодо нього Головною військовою прокуратурою здійснюється досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).
10 лютого Печерський районний суд Києва обрав колишньому народному депутату України Олександру Шепелєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 квітня 2018 року.
Також О.Шепелєва, за даними ГПУ, підозрюють в організації замаху на вбивство екс-власника “Родовід банку” Сергія Дядечко у 2012 році, а також в організації убивства банкіра Сергія Кириченка у 2003 році.