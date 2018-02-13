Суд завтра продовжить обрання запобіжного заходу Шепелєву у справі щодо вбивства банкіра

Під час засідання суддя О.Жежера повідомила, що до суду надійшло письмове клопотання від О.Шепелєва з проханням надати йому можливість брати участь у розгляд клопотання з обрання запобіжного заходу у режимі відеоконференції.

Суддя запитала по відеозв’язку у О.Шепелєва про те, чи підтримує він своє клопотання. Але він показав великий лист паперу на якому було написано: "Шановний суд, журналісти. У мене зламана щелепа. 21 день я не можу говорити. Вибачте, будь ласка".

У зв’язку з цим суддя поставила на обговорення питання про перенесення розгляду справи для того, щоб він безпосередньо брав участь у засіданні.

Прокурор зазначив, що заперечує проти цього.

"Я вважаю, що він симулює. Вважаю можливим проводити засідання у режимі відеоконференції", - сказав він.

Прокурор пояснив, що вчора, коли О.Шепелєву вручали клопотання про застосування запобіжного заходу у СІЗО, він міг розмовляти, а сьогодні чомусь не може.

Проте адвокати вважали, що засідання слід перенести і надати можливість їхньому підзахисному брати безпосередню участь у засіданні.

Суддя, вислухавши думки учасників процесу, вирішила перенести розгляд клопотання прокуратури на 15 годину 14 лютого.

Крім того, О.Шепелєв буде доставлений до суду.

Нагадаємо, 8 лютого екс-нардепа О.Шепелєва затримали співробітники СБУ. За даними ГПУ, щодо нього Головною військовою прокуратурою здійснюється досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

10 лютого Печерський районний суд Києва обрав колишньому народному депутату України Олександру Шепелєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 квітня 2018 року.

Також О.Шепелєва, за даними ГПУ, підозрюють в організації замаху на вбивство екс-власника “Родовід банку” Сергія Дядечко у 2012 році, а також в організації убивства банкіра Сергія Кириченка у 2003 році.