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Суд завтра продолжит избрание меры пресечения Шепелеву по делу об убийстве банкира

Суд завтра продолжит избрание меры пресечения Шепелеву по делу об убийстве банкира

Киев  •  УНН

 • 6559 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Оболонский районный суд Киева перенес рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения бывшему народному депутату Украины Александру Шепелеву в деле по факту убийства банкира Сергея Кириченко на 14 февраля. Об этом сообщила судья Елена Жежера, передает корреспондент УНН.

Во время заседания судья Е.Жежера сообщила, что в суд поступило письменное ходатайство от А.Шепелева с просьбой предоставить ему возможность участвовать в рассмотрении ходатайства по избранию меры пресечения в режиме видеоконференции.

Судья спросила по видеосвязи в А.Шепелева о том, поддерживает ли он свое ходатайство. Но он показал большой лист бумаги на котором было написано: "Уважаемый суд, журналисты. У меня сломана челюсть. 21 день я не могу говорить. Извините, пожалуйста".

В связи с этим судья поставила на обсуждение вопрос о переносе рассмотрения дела для того, чтобы он непосредственно участвовал в заседании.

Прокурор отметил, что возражает против этого.

"Я считаю, что он симулирует. Считаю возможным проводить заседания в режиме видеоконференции", - сказал он.

Прокурор пояснил, что вчера, когда А.Шепелеву вручали ходатайство о применении меры пресечения в СИЗО, он мог разговаривать, а сегодня почему-то не может.

Однако адвокаты считали, что заседание следует перенести и предоставить возможность их подзащитному принимать непосредственное участие в заседании.

Судья, выслушав мнения участников процесса, решила перенести рассмотрение ходатайства прокуратуры на 15 часов 14 февраля.

Кроме того, А.Шепелев будет доставлен в суд.

Напомним, 8 февраля экс-нардепа А.Шепелева задержали сотрудники СБУ. По данным ГПУ, в отношении него Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

10 февраля Печерский районный суд Киева избрал бывшему народному депутату Украины Александру Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.

Также А.Шепелева, по данным ГПУ, подозревают в организации покушения на убийство экс-владельца "Родовид банка" Сергея Дядечко в 2012 году, а также в организации убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году.

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