Суд затягує розгляд обвинувального акту щодо екс-беркутівця В.Гончаренка - ГПУ

"Обвинувачення (обвинувальний акт – ред.) зараз в судді знаходиться. Обрати запобіжний захід (В.Гончаренку – ред.) можна лише тоді коли суд призначить засідання",- сказав С.Горбатюк.

За його словами суд поки не призначив засідання по справі В.Гончаренка.

"Ми не розуміємо строків, коли воно буде призначене через відводи і самовідводи",- сказав С.Горбатюк, додавши, що ГПУ зверталася до суду з листом про призначення судового засідання у найкоротші терміни саме з метою обрання запобіжного заходу.

"Людина, яка підозрюється у скоєнні тяжких злочинів, вона фактично на сьогодні не контрольова і звичайно може і втекти і все що завгодно",- сказав С.Горбатюк.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження щодо погроз розправою слідчому екс-беркутівцем Віталієм Гончаренком, якого підозрюють у замаху на вбивство 33 учасників Революції гідності, та його друзями.