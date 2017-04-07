Суд затягивает рассмотрение обвинительного акта в отношении экс-беркутовца В.Гончаренко - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Суд затягивает назначения к рассмотрению обвинительного акта в отношении экс-беркутовца Виталия Гончаренко, которого подозревают в покушении на убийство 33 участников Революции достоинства. Об этом журналистам заявил начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает корреспондент УНН.
"Обвинение (обвинительный акт - ред.) сейчас у судьи находится. Выбрать меру пресечения (В.Гончаренко - ред.) можно только тогда, когда суд назначит заседание", - сказал С.Горбатюк.
По его словам суд пока не назначил заседание по делу В.Гончаренко.
"Мы не понимаем сроков, когда оно будет назначено через отводы и самоотводы", - сказал С.Горбатюк, добавив, что ГПУ обращалась в суд с письмом о назначении судебного заседания в кратчайшие сроки именно с целью избрания меры пресечения.
"Человек, который подозревается в совершении тяжких преступлений, он фактически сегодня не контрольован и конечно может и убежать и все что угодно", - сказал С.Горбатюк.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении угроз расправой следователю экс-беркутовцем Виталием Гончаренко, которого подозревают в покушении на убийство 33 участников Революции достоинства, и его друзьями.