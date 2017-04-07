Суд затягивает рассмотрение обвинительного акта в отношении экс-беркутовца В.Гончаренко - ГПУ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 74747 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110497 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168631 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123912 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121265 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114954 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105919 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107365 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103818 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Суд затягивает рассмотрение обвинительного акта в отношении экс-беркутовца В.Гончаренко - ГПУ

Суд затягивает рассмотрение обвинительного акта в отношении экс-беркутовца В.Гончаренко - ГПУ

Киев  •  УНН

 • 9281 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Суд затягивает назначения к рассмотрению обвинительного акта в отношении экс-беркутовца Виталия Гончаренко, которого подозревают в покушении на убийство 33 участников Революции достоинства. Об этом журналистам заявил начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает корреспондент УНН.

"Обвинение (обвинительный акт - ред.) сейчас у судьи находится. Выбрать меру пресечения (В.Гончаренко - ред.) можно только тогда, когда суд назначит заседание", - сказал С.Горбатюк.

По его словам суд пока не назначил заседание по делу В.Гончаренко.

"Мы не понимаем сроков, когда оно будет назначено через отводы и самоотводы", - сказал С.Горбатюк, добавив, что ГПУ обращалась в суд с письмом о назначении судебного заседания в кратчайшие сроки именно с целью избрания меры пресечения.

"Человек, который подозревается в совершении тяжких преступлений, он фактически сегодня не контрольован и конечно может и убежать и все что угодно", - сказал С.Горбатюк.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении угроз расправой следователю экс-беркутовцем Виталием Гончаренко, которого подозревают в покушении на убийство 33 участников Революции достоинства, и его друзьями.

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