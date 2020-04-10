Суд застосував до "злодія в законі" із бази Інтерполу "Коби Руставського" екстрадиційний арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Суд арештував "злодія в законі" на прізвисько "Коба Руставський" до вирішення його екстрадиції компетентним органам Королівства Іспанії. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"За клопотанням прокуратури міста Києва суд застосував екстрадиційний арешт строком на 2 місяці відносно "злодія в законі" Коби Шемазашвілі, який з 2016 року перебуває у міжнародному розшуку", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що відповідно до ухвали суду, арештант перебуватиме під вартою у Київському слідчому ізоляторі до вирішення Офісом Генерального прокурора питання про його екстрадицію компетентним органам Королівства Іспанії для притягнення його до кримінальної відповідальності.
Як нагадує прокуратура, згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу, вказаний громадянин знаходиться у міжнародному розшуку за підозрою у відмиванні коштів, скоєному членом злочинної організації, який займав у ній керівну роль, а також у спробі вбивства на території Королівства Іспанія.
Нагадаємо, за клопотанням столичної прокуратури заарештовано "злодія в законі" "Кобу Руставського", який перебував у міжнародному розшуку.